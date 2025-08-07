Diepe rouw in Stiens: Fares (33) kwam om bij ongeluk met doorrijder

Het is nog maar een week geleden dat de in het Friese Stiens woonachtige Fares bij een tragisch ongeval om het leven kwam, en het verlies is nog altijd enorm voelbaar bij familie, vrienden en collega's. De 33-jarige Syriër zal vrijdag begraven worden in Leeuwarden. Om hem een waardig afscheid te geven, is er een enorm bedrag ingezameld. "We missen hem enorm."

Zijn collega's vinden het nog steeds een gekke gewaarwording. Eigenlijk had Fares op de bewuste donderdag een fastfoodrestaurant in Dokkum moeten schoonmaken. Maar op weg daarnaartoe sloeg het noodlot toe: een auto rijdt hem aan bij Budaard. Hij komt daarbij om, de automobilist rijdt door. Later die dag pakt de politie een 35-jarige man uit Stiens op.

Groot gemis

Fares stond bekend als een wat stille, op zijn privacy gestelde, maar uiterst vriendelijke man. Henk Flietstra van schoonmaakbedrijf Eresdé zegt dat zijn dood dan ook hard aankomt. "Dit is echt een enorm groot verlies voor iedereen. Voor vrienden, familie en natuurlijk de collega’s hier. Zijn directe werkcollega’s missen hem enorm." Volgens Flietstra is er in Fares' woonplaats ook een gedenkplekje ingericht. "Het leeft dus heel erg."

Een van die collega’s is zijn direct leidinggevende, Simone van der Kooi. Zij is vrijdag ook bij de uitvaart aanwezig. "Onwerkelijk, triest en verdrietig", noemt zij de dood van Fares. "Hij had nog een heel leven voor zich, en nu is hij weg. Heel onwerkelijk."

De klap is ook hard aangekomen in Leeuwarden, waar Fares vrijdag wordt begraven. Burgemeester Sybrand Buma zegt dat zulke voorvallen altijd een enorme impact hebben op een hechte gemeenschap, of dat nu in Leeuwarden, Stiens of ergens anders is. "Mooi om te zien dat de omgeving geld heeft ingezameld voor zijn uitvaart. Dan krijgt hij toch een mooier afscheid dan wanneer de gemeente dat had moeten regelen."