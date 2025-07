Man (33) overleden na aanrijding in Burdaard, automobilist op de vlucht

Een 33-jarige man uit Stiens is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een ongeval in het Friese dorp Burdaard. De politie vermoedt dat hij is aangereden door een automobilist. Volgens de eerste informatie zou de bestuurder na het ongeluk zijn doorgereden.

Het incident vond even na middernacht plaats aan de Iedyk, een doorgaande weg net buiten de dorpskern. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke. "Ter plaatse is een fiets aangetroffen, dus het kan goed zijn dat het slachtoffer op een fiets reed", zegt Merel van den Boom van politie Noord-Nederland tegen Hart van Nederland.

Zoekactie naar doorrijder

De vermoedelijke dader zou in een zwarte auto hebben gereden. Volgens de politie heeft dat voertuig mogelijk schade aan de rechterzijde. "Dat voertuig is niet aangetroffen in de buurt, dus de bestuurder is vermoedelijk doorgereden", aldus Van den Boom. In de regio is een Burgernetactie gestart om de bestuurder op te sporen.

"Wie iets gezien of gehoord heeft, of informatie heeft over een zwarte auto met schade, wordt dringend verzocht contact op te nemen", meldt de politie op X.