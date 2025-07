Doorrijder (35) na ernstig ongeluk met fietser in Meeden gepakt

De politie heeft zaterdagavond een 35-jarige man uit Westerwolde aangehouden die wordt verdacht van het aanrijden van een fietser in Meeden. Eerder op de dag raakte een 73-jarige vrouw uit Oldambt ernstig gewond op de Beneden Veensloot. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor.

Direct na de aanrijding verspreidde de politie een Burgernetmelding met het signalement van de gezochte grijze auto. Die zou na het incident in de richting van Winschoten en Pekela zijn gereden. Er werd gewaarschuwd dat het voertuig schade aan de voorkant kon hebben.

Meegenomen voor verhoor

Na uren speurwerk werd de kleine grijze auto zaterdagavond teruggevonden. De bestuurder is toen aangehouden en meegenomen voor verhoor, meldt de politie. Over de toedracht van het ongeluk en het motief om door te rijden is nog niets bekendgemaakt.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

ANP