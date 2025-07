Fietser ernstig gewond na aanrijding in Meeden, dader ervandoor

In het Groningse Meeden heeft zaterdag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Daarbij is de fietser ernstig gewond geraakt, meldt de politie op X. De automobilist is er na de aanrijding vandoor gegaan.

De aanrijding vond plaats op de Beneden Veensloot in de Groningse plaats. De automobilist sloeg na het ongeluk op de vlucht en de politie is naar de bestuurder op zoek. Hij zou zijn weggereden in een grijze auto.

De auto vertrok in de richting van Winschoten en Pekela, en het voertuig heeft mogelijk schade aan de voorkant. Het signalement en meer kenmerken zijn via Burgernet gedeeld. De politie doet nader onderzoek naar het ongeval en roept iedereen op die meer weet zich te melden.