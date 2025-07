Meisje zwaargewond na aanrijding op camping in Hoenderloo

Op het terrein van een camping in het Gelderse Hoenderloo is zaterdagochtend een meisje ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een personenauto. Het gaat om een minderjarig meisje, dat na het ongeluk wel aanspreekbaar was.

Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht, aldus een politiewoordvoerder. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een camping aan de Woeste Hoefweg in Hoenderloo.

ANP