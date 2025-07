Fietsster komt om bij ongeval Marrum

Bij een tragisch ongeval in het Friese Marrum is donderdagmiddag een vrouw om het leven gekomen. Ze fietste op de Botniaweg toen ze in botsing kwam met een grijze auto. Haar verwondingen waren zwaar, hulp mocht helaas niet meer baten. Toegesnelde hulpverleners moesten toezien hoe de vrouw het leven liet.

Het voorval vond plaats rond 16.00 uur in de Friese plaats. Nadat de hulpdiensten ter plaatste waren gekomen, kon al snel niks meer voor de vrouw worden gedaan. Ze overleed ter plekke. De politie heeft een onderzoek ingesteld dat nog altijd loopt. Zowel de auto als de fiets zelf raakten bij het voorval beschadigd.

De politie plaatste nog een bericht op X over het voorval: