Noodverordening in Haarlemmermeerse Bos na oproep social media

De gemeente Haarlemmermeer heeft een noodverordening ingesteld voor het Haarlemmermeerse Bos en Big Spotters Hill omdat er oproepen op social media rondgaan om hier "samen te komen". De noodverordening is om 16.00 uur ingegaan en duurt tot zondag 08.00 uur. In deze periode mag niemand in deze gebieden zijn.

De oproepen zouden veel zijn gedeeld en geliket, wat er volgens de gemeente toe kan leiden dat er daadwerkelijk massaal gehoor aan wordt gegeven. Er is geen vergunning voor een evenement en er kan niet worden ingestaan voor de veiligheid, aldus de woordvoerder van de burgemeester.

Big Spotters Hill, in Vijfhuizen, ligt vlakbij het Haarlemmermeerse Bos. Het is een heuvel met hierop een uitkijkpunt. In de noodverordening staat dat er signalen zijn die leiden tot vrees voor "ernstige wanordelijkheden". "We vragen iedereen: kom niet naar het Haarlemmermeerse Bos, Big Spotters Hill en de directe omgeving", aldus de gemeente. In de noodverordening staat verder dat niet alleen de gebieden, maar ook de toegangswegen in het verboden gebied liggen.

Politie en handhavers houden toezicht. Wie toch komt, wordt weggestuurd volgens de woordvoerder. In het verleden zijn vaker illegale feesten geweest in het Haarlemmermeerse Bos.

ANP