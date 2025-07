Man (35) opgepakt voor doorrijden na fatale aanrijding Burdaard

De politie heeft een 35-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij de fatale aanrijding in het Friese Burdaard in de nacht van woensdag op donderdag. Een 33-jarige man uit Stiens kwam daarbij om het leven. De bestuurder reed na het ongeluk door.

Het dodelijke ongeval gebeurde kort na middernacht aan de Iedyk, een doorgaande weg net buiten het centrum van Burdaard. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed ter plekke.

Ook de auto waarmee de man vermoedelijk is aangereden, is gevonden door de politie. Het gaat om een zwarte pick-uptruck.

Onderzoek in volle gang

Op de plek van het incident vond de politie een fiets, wat erop wijst dat het slachtoffer mogelijk aan het fietsen was ten tijde van de aanrijding. "Ter plaatse is een fiets aangetroffen, dus het kan goed zijn dat het slachtoffer op een fiets reed", vertelde Merel van den Boom van politie Noord-Nederland donderdagochtend aan Hart van Nederland.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Daarbij wordt ook gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en of er getuigen zijn van de aanrijding. De verdachte zit momenteel vast en wordt verhoord.