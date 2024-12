Maria verliest man en vader van kinderen bij explosie Den Haag: ‘Leek wel film’

Een van de zes dodelijke slachtoffers van de verwoestende explosie in de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag is geïdentificeerd als de 44-jarige Vikel Kamperai. Dat bevestigt zijn vrouw, Maria Apostolakif, in een interview met NL Times. De van oorsprong Griekse ingenieur woonde al ruim twee jaar in Nederland. Hij laat naast zijn vrouw drie jonge kinderen achter: een zoon van tien, een dochter van zes en een baby van zeven maanden.

"Hoe kon dit gebeuren?", zegt Maria huilend tegen NL Times. Vanuit haar woning in de Griekse hoofdstad Athene volgde ze het nieuws over de explosie via de televisie. Nauwelijks kon ze bevatten wat er zich had afgespeeld in het appartementencomplex waar haar man woonde. "Het leek wel een film. Het was gewoon niet echt.”

Maandag kwamen de eerste bewoners en ondernemers hun spullen ophalen uit de beschadigde woningen en panden aan de Tarwekamp. Dat zie je in de video bovenaan.

Maria vertelt dat hun kinderen constant vroegen of hun vader nog leefde en waarom ze hem niet konden bellen. "Het voelde alsof ik niets kon doen en ik wist niet wat ik hen moest zeggen", vertelt ze. Pas maandagavond werd bevestigd dat Kamperai tot de slachtoffers behoorde, wat volgens Maria gebeurde na een DNA-match met een familielid.

'Hij hield van Nederland'

Kamperai verhuisde in 2022 naar Nederland na een aanbod van een recruiter. Hij hoopte hier een beter leven op te bouwen voor zijn gezin, na moeilijke jaren tijdens de economische crisis in Griekenland. "Hij was verliefd op Nederland. Hij vond alles geweldig hier en probeerde mij te overtuigen om ook te komen", zegt Maria. "Ik ben niet religieus en geloof niet in het lot, maar het voelde gewoon niet goed."

Over de precieze toedracht van de explosie en daarop volgende brand is nog veel onduidelijk. Volgens minister David van Weel (Jusititie en Veiligheid) zijn er aanwijzingen voor een misdrijf. Daarnaast is de politie op zoek naar een auto die kort na de explosie "op hoge snelheid" wegreed. Maria hoopt vooral op duidelijkheid: "Ik wil geen haat koesteren. Ik wil alleen weten wat er is gebeurd. Mijn kinderen verdienen dat."