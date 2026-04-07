Stel dreigt bedrijfspand én inkomsten te verliezen na conflict met gemeente

Marina (40) en Piet (46) dreigen hun bedrijfspand én inkomsten te verliezen door een slepend conflict met de gemeente. Volgens het stel zijn de dwangsommen opgelopen tot ruim 250.000 euro en ligt er inmiddels beslag op hun pand en bedrijfswagens.

Het begon in 2019, toen ze een bedrijfspand kochten waar de vorige eigenaar boven woonde. Ze begonnen er een zaak in horeca-apparatuur. Tijdens de coronaperiode gingen Marina en Piet er tijdelijk zelf wonen. Dat werd gedoogd, zeggen ze. Maar na controles van de omgevingsdienst moesten ze alsnog een officiële aanvraag indienen.

Die aanvraag liep spaak, volgens het stel door ontbrekende documenten. Ondertussen bleven controles en boetes zich opstapelen. "We kregen steeds nieuwe dwangsommen, terwijl onze aanvraag nog liep", zegt Marina tegen Hart van Nederland. De rechter oordeelde later dat een opgelegde dwangsom te hoog was. Na gesprekken met de burgemeester besloten ze de aanvraag uiteindelijk in te trekken, in de veronderstelling dat de boete zou worden verlaagd en er hulp zou komen bij het vinden van woonruimte.

'We hebben alles gedaan wat er gevraagd werd'

In december 2024 moesten ze het woongedeelte van het pand verlaten. Inmiddels woont het gezin al anderhalf jaar bij familie. "We hebben alles gedaan wat er gevraagd werd", zegt Marina. "Maar toch blijven de kosten oplopen."

Volgens het stel kregen ze na hun vertrek opnieuw rekeningen, waardoor de schuld verder opliep. Inmiddels is een deurwaarder ingeschakeld en heeft de bank aangegeven dat een executieverkoop van het pand dreigt.

Dwangsommen

De gemeente zegt het stel meteen te hebben verteld dat ze niet in de loods mochten wonen. Omdat ze dat wel deden, kwamen er dwangsommen, en die zijn inmiddels opgelopen tot 250.000 euro.

"Er zou sprake geweest zijn van 0 euro als mensen aan onze oproepen gehoor hadden gegeven", zegt burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen. "Het is een heel lang traject met heel veel stappen, en keer op keer mensen erop gewezen. Ik heb halverwege zelf mensen zelf nog een keer uitgenodigd. Er is een uitgestoken hand gedaan om te komen tot coulance met betrekking tot de dwangsommen. Maar ja, een uitgestoken hand moet wel aangepakt worden."

De zaak ligt nu in hoger beroep.