Bewoners zitten tussen wal, gemeente en waterschap in, terwijl tuin verzakt

Stel je voor: je woont rustig aan de waterkant in Vlissingen. Een mooi gazon erbij... dat langzaam begint af te brokkelen in de watergang die achter je woning ligt. En je kunt er niets aan doen, omdat de twee partijen die er verantwoordelijk voor zijn al anderhalf jaar in de clinch liggen.

Het overkomt Inge van Zee en Cora van Moerkerk in de wijk Rosenburg. Terwijl hun eigen gemeente en het waterschap Scheldestromen het maar niet eens worden over een nieuwe overeenkomst, zien zij de tuin langzaam afbrokkelen in het water. Inge durft haar zoontje inmiddels al niet meer te laten spelen, omdat ze bang is dat hem iets overkomt. "En de schade wordt hier alleen maar erger", verzucht Cora.

Door de verzakking drijven er nu soms ook dode vissen in de tuin van Inge (Beeld: Inge van Zee)

Op eigen kosten

Zowel het Waterschap Scheldestromen als de gemeente Vlissingen laten in een gezamenlijke reactie aan Hart van Nederland weten de zorgen van de bewoners te betreuren, maar zeggen ook nog altijd bezig te zijn met het maken van nieuwe afspraken over het onderhoud. "We snappen dat dit heel vervelend is voor bewoners. Beide overheden hebben hier een verantwoordelijkheid. We zien in dat we hier als overheid samen uit moeten komen om zo snel mogelijk een oplossing te bieden voor de ontstane situatie."

De bewoners mogen tot die tijd de kades wel opknappen, maar dan op eigen kosten. Dat is niet het antwoord waar de buurvrouwen op zitten te wachten. "We krijgen van de instanties amper een constructieve reactie", zegt Cora. Inge besluit: "De kade is gewoon niet goed meer, en het waterschap is verantwoordelijk dus zij moeten dit ook oplossen."

Ook is er bijval van lokale partijen, die hun vraagtekens zetten bij de gang van zaken. D66-lijsttrekker en fractievoorzitter Ocker Ghering heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van de Zeeuwse stad. Ook de lokale afdeling van ChristenUnie heeft dat gedaan, laat Pieter Jan Mersie, eveneens fractievoorzitter en lijsttrekker, weten.