Uitbreiding Defensie treft boeren Albert en Roel: 'Staan met onze rug tegen de muur'

De plannen om oefenterrein De Haar uit te breiden hangen als een donkere wolk boven het Drentse Laaghalen. Tien boerenbedrijven dreigen hun werk te verliezen, onder wie Albert en Roel, hun bedrijf staat middenin het beoogde nieuwe defensiegebied.

De boerderij van Albert Piel ligt op steenworp afstand van het oefenterrein. Met 500 koeien en 250 hectare grond wil hij zijn bedrijf graag doorgeven aan zijn kinderen en kleinkinderen. "Het voelt voor mij alsof ik met mijn rug tegen de muur sta. Je krijgt veel geld als je wordt uitgekocht, maar wat heb ik daaraan? Het gaat om mijn emotie die hier ligt. Die wil ik behouden en die laat ik me niet afpakken."

Buurman Roel Olderburger zit in hetzelfde schuitje. Hij verhuisde juist een paar jaar geleden naar Laaghalen voor rust en toekomstzekerheid, maar dreigt nu wéér alles kwijt te raken. "Zoek maar weer eens nieuwe plek om zoiets neer te zetten met een kippenschuur en paardenhouderij. Vergunningtechnisch wordt dat heel lastig. En we willen een mooie leefomgeving hebben, die zijn moeilijk te vinden in Nederland", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Je bent overgeleverd aan de overheid en we gaan vechten om het tegen te houden."

Petitie aangeboden

In september boden de boeren een petitie aan in de Tweede Kamer. Ze vragen om een andere aanpak: landbouwgrond deels laten gebruiken voor oefeningen, zoals dat in Duitsland werkt. Boeren blijven dan boer, maar Defensie kan alsnog trainen. Volgens hen is dat goedkoper, eerlijker en beter voor het dorp dan iedereen laten vertrekken.