Esther de dupe: huis en tuin krijgen andere schadevergoeding in Assen

Assen is verdeeld. Niet over de aardbevingsschade, want die treft veel mensen. Maar wie aan de ene kant van de stad woont, wordt makkelijker gecompenseerd dan aan de andere kant. De schadeafhandelingslijn loopt namelijk dwars door Assen.

Sommige delen vallen onder het Groningenveld, waar je zonder bewijs wordt gecompenseerd, terwijl andere delen onder de kleine gasvelden vallen. Daar moet je juist aantonen dat de schade door aardbevingen komt.

Afhandelingslijn in tuin

Dat zorgt voor scheve situaties, zelfs tussen buren. Maar voor Esther Gulpen pakt het wel heel wrang uit: de lijn loopt precies over haar perceel, zoals je op bovenstaande video ziet. Haar achtertuin valt onder het Groningenveld, terwijl haar huis onder de kleine gasvelden valt. Ze heeft schade door de beving van afgelopen weekend, maar hoe die wordt afgehandeld is nog onzeker.

De burgemeester van Assen zag de problemen al aankomen. Afgelopen zaterdag sprak hij daarom met de directeur van de NAM en de staatssecretaris over de afhandeling.