Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Esther de dupe: huis en tuin krijgen andere schadevergoeding in Assen

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:16

Link gekopieerd

Assen is verdeeld. Niet over de aardbevingsschade, want die treft veel mensen. Maar wie aan de ene kant van de stad woont, wordt makkelijker gecompenseerd dan aan de andere kant. De schadeafhandelingslijn loopt namelijk dwars door Assen.

Sommige delen vallen onder het Groningenveld, waar je zonder bewijs wordt gecompenseerd, terwijl andere delen onder de kleine gasvelden vallen. Daar moet je juist aantonen dat de schade door aardbevingen komt.

Afhandelingslijn in tuin

Dat zorgt voor scheve situaties, zelfs tussen buren. Maar voor Esther Gulpen pakt het wel heel wrang uit: de lijn loopt precies over haar perceel, zoals je op bovenstaande video ziet. Haar achtertuin valt onder het Groningenveld, terwijl haar huis onder de kleine gasvelden valt. Ze heeft schade door de beving van afgelopen weekend, maar hoe die wordt afgehandeld is nog onzeker.

De burgemeester van Assen zag de problemen al aankomen. Afgelopen zaterdag sprak hij daarom met de directeur van de NAM en de staatssecretaris over de afhandeling.

Lees ook

Bijna zestig schademeldingen na aardbeving Drenthe, aantal kan nog oplopen
Bijna zestig schademeldingen na aardbeving Drenthe, aantal kan nog oplopen
Drenthe opgeschrikt door aardbeving: 'Hele huis schudde'
Drenthe opgeschrikt door aardbeving: 'Hele huis schudde'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.