Door 1 klager moet buurt-kerstboom in Leiden weg

Al jaren gaan de bewoners van de Cyperzegge in Leiden met de pet rond en bekostigen met z'n allen een kerstboom, die dan gezellig in het speeltuintje wordt neergezet. Maar na een klacht van iemand moet de boom weg.

Aanstaande zondag moet de gezellige buurtboom verwijderd zijn. "Zonder opgaaf van reden. Hij moet weg en dat bevel komt van hogerhand. Dat is alles wat we horen als we informeren bij de gemeente", briest boze bewoner Michael Timmers.

In 2020 kwam Timmers in Leiden wonen. "Toen werd er al een inzameling in de buurt gehouden om met z'n allen een boom te kopen. Dus deze traditie is in elk geval vier jaar oud. We hebben er ditmaal zo'n driehonderd euro aan uitgegeven, inclusief lampjes en ornamenten. Gewoon heel gezellig, ons pleintje fleurt er echt van op", vertelt hij.

Van hogerhand

Voor de kinderen is het ook prachtig, gaat Timmers verder. "Maar tot onze grote teleurstelling moet de boom nu verdwijnen. Kijk, ik snap dat het veilig moet zijn maar wij krijgen nu ineens te horen dat de boom 'van hogerhand' weg moet. We willen graag weten waarom, maar de gemeente weigert een reden te noemen. We hebben nu tot zondag de tijd gekregen om alles af te breken, maar dat willen we helemaal niet."

Vooropgesteld: de gemeente kan het waarderen dat inwoners zo rond de feestdagen willen zorgen voor meer gezelligheid in de buurt. In dit geval is er een kerstboom geplaatst. Bij deze kwestie was er een inwoner die via een melding zorgen uitte over de kerstboom. Na de melding constateerden we dat de situatie niet op orde was. (...) Als de situatie niet op orde is, kunnen boa's daar vervolgens niet voor weglopen. Dan moeten we de melder hierin volgen en kunnen we niet anders dan handhaven. En dat is gebeurd. Overigens zullen we via de wijkboa een poging doen om melder en initiatiefnemer met elkaar in gesprek te brengen, voor een goed gesprek."