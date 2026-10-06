Dick zet eigen dood in scène, voorbijgangers krijgen schrik van hun leven

Tandarts en kunstenaar Dick Keulemans moest de Open Atelierdag afgelopen weekeinde wegens familieomstandigheden afzeggen. In plaats van het geijkte 'wegens omstandigheden gesloten'-bordje besloot hij om zijn eigen dood in scène te zetten.

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Dick legde een spijkerbroek met daarin een paar laarzen bij de voordeur als 'kunstinstallatie', zoals hij het zelf noemt. Het moest lijken alsof hij al dagen dood in zijn huis lag. Ook liet hij zijn brievenbus uitpuilen en stapelde hij dozen voor de deur op. Zijn 'kunstinstallatie' bleek zo overtuigend dat voorbijgangers vreesden dat er echt iemand binnen lag.

Deur ingebeukt door politie

De politie kreeg een melding van een onwel persoon en besloot geen risico te nemen. Een woordvoerder van de politie Den Haag reageert: "Onze collega’s wilden geen risico lopen en kregen geen contact met de bewoner. Zij zijn daarom binnengetreden."

Of Dick de schade aan zijn deur vergoed krijgt, is nog niet duidelijk. "Of de kosten worden vergoed is afhankelijk van meerdere factoren. Ik heb daar op dit moment geen uitsluitsel over. Wij nemen elke melding serieus, het is natuurlijk geen handige actie."