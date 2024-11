Vrouw op Waalbrug in Nijmegen geklommen, blijkt ‘uit de hand gelopen grap'

Een vrouw is maandagochtend op de boog van de Waalbrug in Nijmegen geklommen. Hulpdiensten rukten massaal uit, en ook werd er een hoogwerker van de brandweer opgeroepen. Daarnaast was een arrestatieteam met klimspullen aanwezig.

Vanwege het incident werd de Waalbrug afgesloten. Door de afsluiting liep het verkeer in de stad vast en moesten automobilisten en fietsers omrijden. De vrouw is inmiddels weer beneden dankzij de inzet van onder meer de politie.

Het is nog onduidelijk waarom de persoon op de Waalbrug is geklommen, maar De Stentor meldt dat het volgens een vriend van de vrouw om een "uit de hand gelopen grap" zou gaan.