Jonge meiden komen vast te zitten in de modder, brandweer weet ze te redden

Twee jonge vrouwen, die volgens een getuige tot hun knieën vastzaten in de modder, zijn in Enschede door de brandweer bevrijd. Het bijzondere voorval gebeurde aan het Stroink, twee jongens zouden de meiden in de modder hebben geduwd.

De twee zijn bevrijd en schoon gespoeld door de brandweer. Niemand raakte gewond.