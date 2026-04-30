Nederlanders nemen Engelse club over na uit de hand gelopen grap

Iedereen weet: Engels voetbal is de top. Het niveau en de sfeer, nergens wordt de sport zo beleefd als aan de overkant van het Kanaal. Toch probeert een groepje landgenoten het eiland naar de hand te zetten. Niet op het allerhoogste niveau, want tja, Liverpool, Manchester City en Arsenal kent iedereen wel, maar bij het kleine Scarborough Athletic, dat uitkomt op het zesde niveau.

Als resultaat van een uit de hand gelopen grap hebben bijna 500 Nederlanders zich ingekocht, waardoor ze nu mede-eigenaren zijn.

De club is niet alleen dolblij met het geld, maar ook overweldigd door alle Hollandse clubliefde, zo is te zien in bovenstaande video.