Tien collega's lopen driedaagse mars voor overleden vriend Gijs (20)

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:11

Tien defensiecollega's zijn dinsdag begonnen aan een driedaagse mars van 135 kilometer van Emmen naar Harlingen. Niet als militaire oefening, maar als eerbetoon aan hun overleden vriend en collega Gijs. Vorig jaar juni stapte hij op 20-jarige leeftijd uit het leven.

Denk je aan zelfdoding? Bel 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat via 113.nl.

Met de tocht willen zijn vrienden geld ophalen voor 113 Zelfmoordpreventie en aandacht vragen voor het belang van praten over mentale problemen. "Zodat mensen niet dezelfde fout maken als wij. We waren bang om de verkeerde dingen tegen Gijs te zeggen", vertelt Bram de Vries, partner van Gijs en initiatiefnemer van de mars, aan Hart van Nederland. "Nu weten we dat we juist wél het gesprek hadden moeten voeren. Het klinkt misschien raar, maar door deze actie hopen we dat Gijs' dood niet voor niets is geweest."

Het wordt een zware tocht: 135 kilometer in drie dagen, met rugzak en in een marstempo van 6 à 7 kilometer per uur. Ook binnen Defensie maakt de actie veel los. Defensie verzorgt het eten en de tentenkampen.

Door Redactie Hart van Nederland

