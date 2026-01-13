Stan (11) slaapt hele maand buiten in tent voor goed doel

Als je het de afgelopen weken koud had, denk dan eens aan de 11-jarige Stan. Hij slaapt de hele maand januari buiten in een tent om geld op te halen voor het goede doel: de Hersenstichting. Stan is nu halverwege zijn actie, een goed moment om even een kijkje te nemen. Zeker na alle sneeuw en vrieskou van de afgelopen week.

Nadat zijn vader overleed aan een neurologische aandoening en zijn opa momenteel worstelt met dementie, wilde Stan actie ondernemen. Kinderen die 's winters een korte broek aantrekken, zien we wel vaker en dat vond Stan geen uitdaging. Daarom besloot hij een maand lang buiten te slapen, in de kou dus. Zijn oma stelde nog voor om het in de zomer te doen, maar ook dat vond hij te makkelijk.

Kruik en drie dekens

Deze dinsdagavond slaapt hij samen met zijn moeder Marleen in de tent. "Vanwege de kou wachtte ze steeds nog even, maar vanavond gaat ze het doen", zegt Stan. Zijn moeder is heel trots op de actie van haar zoon. "Ja, daardoor moest ik natuurlijk ook", zegt Marleen lachend. Een aantal vriendjes is ook al een keertje blijven slapen. Helemaal alleen heeft hij dus nog niet geslapen.

Ondanks dat het 's nachts nog steeds maar 6 graden is, is Stan goed voorbereid. "Ik heb een slaapzak, een kruik, drie wollen dekens en soms een muts op als ik ga slapen." Ook wat te lezen en een lampje mogen niet ontbreken. "Het is wel fijn om een eigen plekje te hebben, maar het is soms een beetje koud."

Via een inzamelingsactiepagina wil hij met zijn actie geld inzamelen voor de Hersenstichting. Dat gaat goed, want ook al is hij pas halverwege, hij heeft al bijna 25.000 euro opgehaald. Stan hoopt natuurlijk op nog meer.