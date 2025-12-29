Jurre (11) rent 100 dagen voor KWF na verlies van oma aan leukemie

Veel mensen hebben een goed voornemen, maar dat van Jurre is al gehaald voordat het nieuwe jaar begint. Hij liep 100 dagen lang hard om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. Op oudejaarsavond trekt Jurre de eindsprint.

In februari verloor de 11-jarige Jurre zijn oma Jetty aan de gevolgen van leukemie. Jurre wilde iets doen en begon met hardlopen. En niet zomaar een rondje, maar 100 dagen lang, elke dag weer. Vaak liepen klasgenoten of familieleden met hem mee. Het doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.

"We hadden eerst ingezet op 1000 euro maar daar zat hij zo overheen. Inmiddels staat de teller al op 7500 euro. Dat hadden we echt niet verwacht", vertelt zijn vader Chris aan Hart van Nederland. "Zijn oma was zeker weten heel erg trots op hem geweest", voegt zijn moeder Jennifer toe.

Jurre zelf denkt dat de kerstdagen hem een handje hebben geholpen. "Met kerst is iedereen toch altijd wat vrijgeviger." Iedere dag rende Jurre twee kilometer, weer of geen weer. Op oudejaarsavond rent hij zijn laatste rondje.