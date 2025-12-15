Thijmen (12) trotseert week lang de kou in korte broek voor zijn zieke zusje

Buiten is het onder de tien graden, maar dat weerhoudt Thijmen (12) er niet van om in zijn korte broek naar school te gaan. Dat doet hij de hele week, speciaal voor zijn 8-jarige zusje Lize, die vorig jaar leukemie kreeg. En voor alle andere kinderen met kanker.

Hoe hij zich warm houdt? "Als je bovenlijf warm is, dan is je onderlijf dat ook", zegt hij tegen Hart van Nederland. Al doen zijn benen wel een beetje pijn nadat hij in de kou naar school heeft gefietst. Toch doet hij het graag voor zijn zusje. En met hem doet de hele school mee.

'Ze gaf geen kik'

In februari vorig jaar kreeg Lize (8) de diagnose leukemie. Er kwam van alles op haar af: bloedtransfusies, een operatie en meerdere chemokuren. "Ze gaf geen kik", vertelt haar vader Marijn Menger. "Ze doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het niet", zegt haar oudere zus Fenne (10). "Ze is erg dapper."

Inmiddels gaat het beter met Lize. De behandeling slaat goed aan en ze is weer terug op school. Maar nog elke dag slikt ze chemopillen om ervoor te zorgen dat de kanker wegblijft.

Een korte broek valt op

Niet alle kinderen met kanker hebben het geluk te genezen. Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland de ziekte. Eén op de vijf overleeft het niet. Daarom komen deze week alle leerlingen en leerkrachten van Kindercentrum De Borg in actie. Ze doen mee aan de KiKa Korte Broek-actieweek, die officieel van start gaat met een warming-up op het schoolplein.

Sinds 2020 organiseert KiKa de landelijke kortebroekenactie om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor kinderen met kanker. Dit jaar vindt de actie plaats van 15 tot en met 19 december. Met een korte broek val je op, is het idee van KiKa. Het kan een mooi gesprek opleveren én het laat zien dat je kinderen met kanker niet in de kou laat staan.

Twee jaar geleden verscheen Thijmen, op initiatief van een klasgenootje, ook al met een paar anderen in korte broek op het schoolplein. Toen wist hij nog niet dat zijn eigen zusje drie maanden later de diagnose leukemie zou krijgen.