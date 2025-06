Broederschap tot het einde: veteranen bewijzen elkaar laatste eer

Bij militairen denk je misschien aan oorlog, vechten en geweld. Maar vraag het aan hen zelf, en dan hoor je: het is de kameraadschap, die het werk zo bijzonder maakt. Voor militairen die sneuvelen in de strijd is er een afscheid met militair ceremonieel, maar ben je veteraan, dan was dat er niet. Tot 2,5 jaar geleden.

Toen kwam er een zogenoemde draagploeg voor veteranen van de Luchtmobiele Brigade, om kameraden voor het leven, ook aan het einde van hun leven een waardig afscheid te geven. Daarvoor hebben zij nu de witte anjerprijs gekregen.

De ploeg begeleidt de uitvaarten van overleden kameraden die met trots de rode baret hebben gedragen, ook als die al jarenlang in de kast lag.

Draagploeg

Patrick de Groot kwam met het idee voor de draagploeg, toen hij een paar jaar geleden een kameraad verloor. Omdat hij geen actieve militair was, was een militair afscheid niet gebruikelijk. "In het begin was er niet veel geregeld voor veteranen."

Dankzij de draagploeg van 35 man, kan dat nu wel. De ploeg bestaat uit een mix van militairen in actieve dienst, oud-militairen en veteranen. De ploeg voorziet de uitvaarten desgewenst van militaire eer en draagt, zoals de naam al doet vermoeden, de overledene naar diens laatste rustplaats. "We willen hiermee ook de familie ontzorgen", legt De Groot uit.

Een van de 'dragers' is Edwin Albers. "Ik hoefde er niet over na te denken. Het is een warm gevoel dat je kunt dragen naar de familie, maar ook naar je oud-collega's. We hebben allemaal wel iets met elkaar meegemaakt", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik denk dat er niets mooiers is dan door je broeders gedragen worden."