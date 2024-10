Pijnlijke blunder gemeente: eerst graf zoontje beschadigd, nu grafsteen opa verwoest

Hoe kan het twee keer zo misgaan? Een paar maanden geleden werd door een "interne miscommunicatie" het graf van de overleden baby van Jay en Michelle beschadigd. Dat gebeurde op begraafplaats De Oude Toren in Woensel. Nu is het weer raak, laat het verbijsterde stel weten. De grafsteen van Michelles opa is vernietigd. Volgens de begraafplaatsbeheerder gaat het opnieuw om een "interne miscommunicatie."

De grafsteen van Michelles opa stond op de ruimingslijst, een lijst van graven die geruimd mogen worden. Maar dat klopte niet, er was wel betaald voor het graf en er is dus verlengd. Toch is de grafsteen weggehaald. Wat dit extra wrang maakt, is dat het eerder dit jaar ook al misging met een graf van de familie.

Twee jaar geleden verloren Jay en zijn vrouw Michelle hun kindje. Hun zoontje, dat ook Jay heette, werd veel te vroeg geboren en overleed. Hij kreeg een plekje op de gemeentelijke begraafplaats in Woensel. Tot grote schrik van Jay en Michelle kwamen ze er in juli achter dat het graf vernield was.

Miscommunicatie

Jay en zijn vrouw hadden enkele maanden daarvoor een brief gekregen dat het graf van hun zoontje te groot was. Telefonisch werd afgesproken dat alleen de betonpalen zouden worden verwijderd. Maar de begraafplaats haalde het kunstgras en beton rondom de grafsteen weg. De steen was ook beschadigd en bloemen, kaarsen en knuffels waren verdwenen. Het is niet duidelijk hoe het graf zo beschadigd kon raken. Volgens Jay is het een miscommunicatie met de gemeente, die de palen bij het graf zou aanpassen, maar vervolgens het graf volledig heeft aangepast.

De gemeente gaf aan een nieuwe steen te vergoeden, maar dit is nog niet gebeurd, zeggen Jay en Michelle. En nu is het dus weer mis gegaan met een graf van een familielid, dat van Michelles grootvader. De gemeente heeft excuus aangeboden en beloofd om voor een nieuwe grafsteen te betalen.