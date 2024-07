Graf van zoontje Jay overhoop gehaald: 'Het is al erg als je je kind verliest en dan nu dit'

Jay Manichand is er helemaal kapot van. Het graf van zijn zoontje is donderdag totaal overhoopgehaald. Het kunstgras en beton rondom de grafsteen zijn weggehaald, de grafsteen is beschadigd, bloemen en kaarsen zijn verdwenen en zelfs de knuffels rond het graf zijn in een vuilniszak gestopt.

Tweeënhalfjaar geleden verloren Jay en zijn vrouw Michelle een kindje. Hun zoontje, die ook Jay heet, werd veel te vroeg geboren en stierf kort daarna. Hij kreeg een plekje op de gemeentelijke begraafplaats in Woensel. De hele familie stak veel tijd en liefde in het opmaken van het graf. Van die plek is nu nauwelijks iets over.

Het is al erg dat je je kind verliest en als je dan ook nog eens dit moet meemaken... Jay

"Wat moet ik erop zeggen?", vraagt Jay zich in tranen af. "Het is al erg dat je je kind verliest en als je dan ook nog eens dit moet meemaken... Ik kwam hier naartoe lopen met mijn vrouw en dochtertjes en mijn vrouw brak. Ze schreeuwde, van alles. Ze ging snel weer weg."

Het is niet duidelijk hoe het graf zo beschadigd kon raken. Volgens Jay is het een miscommunicatie met de gemeente, die de palen bij het graf zou aanpassen, maar vervolgens het graf volledig heeft aangepast.

Gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven laat aan Hart van Nederland weten dat ze de situatie onderzoeken. " Wij zijn momenteel aan het uitzoeken wat er mis is gegaan en kunnen geen excuses aanbieden als we nog niet weten hoe dit kon gebeuren. Wij proberen later meer informatie te geven ", aldus een woordvoerder.