Jay krijgt excuses gemeente na beschadigen graf overleden zoontje: 'Zo opgelucht!'

Goed nieuws voor Jay Manichand uit Eindhoven. Het graf van zijn zoontje, dat vorige week volledig werd vernield, wordt hersteld. De gemeente heeft erkend dat er sprake was van interne miscommunicatie.

Tweeënhalfjaar geleden verloren Jay en zijn vrouw Michelle een kindje. Hun zoontje, die ook Jay heet, werd veel te vroeg geboren en stierf kort daarna. Zijn graf op de gemeentelijke begraafplaats in Woensel was liefdevol verzorgd door de familie, maar vorige week was er bijna niets van over. Het kunstgras en beton waren verwijderd, de grafsteen beschadigd, en bloemen, kaarsen en knuffels waren in een vuilniszak gestopt.

'Heel opgelucht'

Donderdag bezocht Jay samen met de gemeente en de eigenaar van de begraafplaats het graf. De gemeente erkende ter plekke dat er niet op de juiste manier is gehandeld bij het opruimen van het graf en het opslaan van de spullen op en rondom het graf. "We zijn heel opgelucht en blij," reageerde Jay. "Ik heb wel vijftig keer excuses gekregen."

Ook de gemeente Eindhoven heeft het gesprek met de ouders als 'constructief' ervaren. "Zoals eerder gemeld zullen we natuurlijk de gemaakte schade herstellen", valt te lezen in een statement van de gemeente.

Hoe kon het zo pijnlijk fout gaan? De fout ontstond door interne miscommunicatie bij de gemeente. Jay en zijn vrouw kregen enkele maanden geleden een brief dat het graf te groot was. In een telefonisch gesprek werd afgesproken dat alleen de betonpalen zouden worden verwijderd. Jay vroeg om een bevestiging per e-mail, maar deze kwam nooit aan.

Onmenselijk

En dus werden niet alleen de palen weggehaald, maar werd vervolgens het graf volledig aangepast. "Dit is onmenselijk, en dat woord gebruikten ze donderdag zelf ook", laat Jay aan Hart van Nederland weten.

De gemeente heeft beloofd alles te vergoeden en het graf in de oorspronkelijke staat te herstellen, zonder de betonpalen. "Alles wat kapot was, wordt gerepareerd. Het graf wordt teruggezet naar hoe het was, maar de betonpalen blijven wel weg. Maar dat is oké, want daar waren we mee akkoord gegaan."

Brief aan de koning

Toch is Jay niet helemaal tevreden, de politie wil namelijk geen aangifte opnemen van grafschennis. Jay is er zeker van dat hij een zaak heeft en overweegt verdere juridische stappen. Ook wil hij meer aandacht voor de zaak, om dat te bereiken wil hij een brief gaan schrijven aan de koning.