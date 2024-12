Bewoners flat Tarwekamp even terug naar huis: 'Voelt heel vreemd'

De bewoners van de deels ingestorte portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag mochten vrijdagmiddag even terug naar hun woning om een paar spullen op te halen. Sinds de explosie, die zes mensen het leven kostte, zijn ze niet meer binnen geweest. "Alles staat nog op zijn plek, maar er is aanzienlijke schade."

De explosie aan de Tarwekamp, in de wijk Mariahoeve, vond zaterdagochtend rond 06.15 uur plaats. Meerdere woningen stortten in en omliggende panden raakten zwaar beschadigd.

Glasschade en laag water in kelder

Een echtpaar dat voor het eerst na de ramp hun woning weer mocht betreden, trof een ware ravage aan. "Alles staat nog wel overeind, maar we hebben flink wat glasschade en in de kelder staat een laag water van een paar centimeter." Ondanks de situatie blijft het stel nuchter. "Voor iemand met twee linkerhanden ziet het er behoorlijk verkeerd uit," lacht de man. "Humor houdt ons op de been. Ons leed verbleekt bij dat van andere gezinnen."

Dat de explosie mogelijk door een misdrijf is veroorzaakt, maakt de situatie nog moeilijker te verwerken. "Bij stomme pech, zoals een gaslek, kun je het nog een plek geven. Maar dit is onverteerbaar." Ook de emoties bij de buren zijn groot. "Tijdens bijeenkomsten zie je hoeveel verdriet er is," vult de vrouw aan. "Ik hoop dat de daders beseffen wat ze hebben aangericht."

Het stel, dat vanuit huis een wijnwinkel runt, haalde 'essentiële spullen' op om de winkel tot aan de kerst draaiende te houden. Ze vertrokken met tassen, dozen, twee racefietsen en flessen wijn in een rode bus. "Het lijkt nu een beetje op een SRV-wagen vol wijn," grapt de man.

Onbeschrijfelijk

Een andere bewoonster mocht eveneens kort haar woning in om wat spullen op te halen. "Het is heel raar om weer binnen te zijn. Alles staat nog op zijn plek, maar het voelt vreemd. Ik weet niet wat ik moet zeggen," vertelt ze geëmotioneerd. "We wonen al tien jaar op dit adres."

"Dit had ik nooit verwacht, het is onvoorstelbaar." Ze nam een paar tassen en een mand vol kleding mee. "Je neemt gewoon wat mee, zonder er echt bij na te denken."

Onderzoek naar oorzaak explosies

De politie heeft het onderzoek op locatie donderdag afgerond. Het OM meldt dat het onderzoek naar de oorzaak onverminderd doorgaat. Wat de explosie precies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Vier mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ramp.