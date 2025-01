Bestuurder vol met spijt na dood Gesy (19): 'Dat beeld blijft me achtervolgen'

De 32-jarige Amine* is in shock na het noodlottige ongeval op een Duitse snelweg waarbij de 19-jarige Gesy da Costa om het leven kwam. In een interview met het AD deelt hij zijn verhaal, vol spijt en verdriet. "Telkens weer zie ik het beeld voor me, van die jongen, aangereden op de snelweg", vertelt hij vanuit Marokko, waar hij steun zoekt bij zijn familie.

Amine, die opgroeide in Marokko maar door de jaren heen in verschillende Europese landen heeft gewoond, besloot op de avond van het ongeval club Index in Münster te bezoeken. Daar ontmoette hij Gesy, die hem om een lift vroeg. "Hij kwam over als een lieve jongen", herinnert Amine zich.

'Broer, doe rustig!'

Aanvankelijk verliep de rit zonder problemen, maar op de snelweg sloeg de stemming om. Gesy wilde plotseling uitstappen, ondanks dat de auto met volle snelheid reed. "Hij deed zijn gordel af en wilde uit de auto, maar het was pikdonker en ik reed nog op de snelweg. Ik wilde hem daar niet laten uitstappen. Toen ik hem dat uitlegde, werd hij ook wel weer rustig en konden we doorrijden", vertelt Amine aan de krant.

Kort daarna, vlak na de afrit richting Nordhorn, ontstond opnieuw een gevaarlijke situatie. "Hij probeerde de deur te openen. Ik zei: 'Broer, doe rustig!', maar hij bleef onrustig. Hij moest en zou uitstappen en probeerde zelfs via een knop de deuren te openen. Omdat het zo gevaarlijk werd, besloot ik te stoppen", legt Amine uit.

Beelden spoken door zijn hoofd

Beide mannen stapten uit de auto. Volgens Amine rende Gesy terug richting de afrit en verdween hij in het donker. Terwijl Amine hulp probeerde in te schakelen via de Duitse politie, hoorde hij plots een harde klap. "Hij lag op de middelste rijbaan. Hurkend ben ik naast hem gekomen en ik zag gelijk dat het helemaal mis was. Dat beeld heb ik al dagenlang constant in mijn hoofd", zegt hij emotioneel.

Telefoongegevens bevestigen dat Amine minutenlang met de Duitse politie aan de lijn hing. Het Duitse Openbaar Ministerie stelt dat Amine niets strafbaars valt te verwijten.

Spijt en hoop op contact

Amine wil graag in contact komen met de familie van Gesy om zijn medeleven te betuigen. "Ik wil hen uitleggen dat ik alles heb gedaan om dit te voorkomen. Het spijt me enorm. Ik hoop dat ik die kans mag krijgen en denk aan hen", zegt hij tegen het AD.

*De naam Amine is gefingeerd. Het AD heeft de familie van Gesy laten weten dat Amine openstaat voor contact.