Familie Gesy (19) vol vragen na zijn plotselinge dood in Duitsland

De familie van 19-jarige Gesy da Costa uit Vriezenveen heeft er geen woorden voor. Afgelopen weekend overleed de jongen op de A30 bij Isterberg in Duitsland. Volgens de familie gaan er allerlei verhalen rond over wat er met hun Gesy is gebeurd. Zelf zitten ze vol met vragen, waaronder: wie is de 32-jarige man bij wie hij in de auto zat?

Het begon allemaal bij Club Index in Schüttorf. Gesy zou zich niet zo lekker gevoeld hebben in de nachtclub, schrijft Tubantia. In overleg met zijn vrienden gaat hij naar de auto om bij te komen. Als zijn vrienden op een gegeven moment naar het voertuig komen om te checken hoe het met de 19-jarige jongen is, is Gesy verdwenen. Zijn telefoon en autosleutels lagen nog wel in de auto.

Een Duitse politiewoordvoerster vertelt tegen het ANP dat Gesy op een gegeven moment in een auto heeft gezeten met een 32-jarige man uit Spanje. Ze waren op weg naar Nederland vanaf de nachtclub in Schüttorf. De bestuurder heeft verklaard dat de twee ruzie kregen, waarna de bestuurder de auto stilzette op de vluchtstrook. Gesy zou vervolgens zijn uitgestapt. Daarop kwam hij in botsing met een auto. Gesy overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Onduidelijkheid voor familie

De familie rouwt enorm om de dood van hun zoon, broer en neef. Tegen Hart van Nederland vertelt nicht Dina Mateus dat ze er geen woorden voor heeft. De familie leeft in wanhoop en verdriet: "Wat jammer is dat we heel veel dingen eerst via de media hebben moeten horen. Als familie kregen wij net zo snel informatie als de rest van Nederland. Dat is niet fijn. Daar zijn wij heel verdrietig om. Het gaat wel om een serieuze zaak."

"Wij weten nog steeds niet wat er precies is gebeurd. We zitten vol met vragen. Wat is er gebeurd? Is Gesy meegenomen? Wij wachten op informatie. Wij willen antwoorden. We willen weten wie die 32-jarige man is. Bij ons is het niet bekend dat Gesy een vriend heeft van 32 jaar die woonachtig is in Spanje en van Marokkaanse afkomst is", vertelt Dina.

Crowdfunding

De familie heeft het volgens Dina erg zwaar met de situatie: "Het is moeilijk. We hebben er geen woorden voor. Het lichaam van Gesy is inmiddels onderweg naar Nederland. Het is nog even afwachten wanneer de uitvaart is. Het nemen van afscheid is belangrijk voor ons. Ook voor zijn school en vrienden. Veel mensen hebben hem lief gehad."

Om Gesy een mooi en waardig uitvaart te geven, heeft Dina eerder deze week een crowdfunding opgezet. Daarmee heeft ze al ruim 19 duizend euro opgehaald: "We zijn erg dankbaar voor alle steun. We hadden niet verwacht dat de crowdfunding zo hard zou gaan. Heel fijn dat mensen zo snel hebben gedoneerd en dat we zo snel het doel hebben bereikt. We zijn dankbaar voor de liefde die we hebben gekregen."

Hart van Nederland/ANP