Crowdfunding voor uitvaart Gesy (19) na ongeluk op Duitse snelweg

Een ongeval op de Duitse snelweg heeft in de nacht van zaterdag op zondag de 19-jarige Gesy da Costa uit Vriezenveen het leven gekost. Een 32-jarige man zou met Gesy als bijrijder rond half drie 's nachts richting Nederland hebben gereden, totdat het vlak voor de grens misging. Om onduidelijke redenen stopte de auto op de vluchtstrook, waarna Gesy uit zou zijn gestapt en op de snelweg terechtkwam. Daar werd hij aangereden en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Uit een politierapport blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de precieze toedracht van het ongeval. De bestuurder heeft verklaard dat de twee onderweg vanuit een nachtclub in Schüttorf ruzie kregen. Dit zou mogelijk een rol hebben gespeeld in het incident.

In het andere voertuig dat betrokken was bij het ongeval, zaten vier personen van 28, 23, 42 en 44 jaar oud. Zij raakten allen lichtgewond, zo meldt de Duitse politie.

Uitvaart

Om de familie van Gesy financieel bij te staan, is een crowdfunding opgezet. Het ingezamelde bedrag moet ervoor zorgen dat Gesy "de uitvaart krijgt die hij verdient", staat vermeld op de crowdfundingpagina. Het streefbedrag is 10.000 euro, waarvan inmiddels ruim de helft is opgehaald.