Nieuwe Barbie met autisme zorgt voor herkenning: 'Kinderen voelen zich gezien'

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft een bijzondere Barbie gelanceerd: een pop met autisme. Deze nieuwste Barbie is onderdeel van de serie inclusieve Barbiepoppen en kwam tot stand in samenwerking met mensen met autisme.

Barbiefanaat Jarmo Jansen is groot voorstander van deze inclusieve pop. Hij verzamelt al vanaf zijn tiende Barbies in alle soorten en maten. "Toen ik klein was, was er weinig herkenbaarheid in Barbies", vertelt hij. Dit soort uitgaven zorgen volgens Jarmo vaak voor controverse. "Als je je niet gerepresenteerd voelt door deze pop, dan is hij dus niet voor jou bedoeld. Er zijn genoeg mensen die zich wél gerepresenteerd voelen."

Robine Salomons heeft zelf autisme en is een van de vertegenwoordigers van de nieuwe pop. "Voor het eerst is er een Barbie die ons representeert", vertelt ze aan Hart van Nederland. Robine wist altijd al dat ze autistisch is, maar kreeg vaak te horen dat ze er niet zo uitziet. Daarom vindt ze het belangrijk dat mensen begrijpen hoe het is om zelf autisme te hebben. "Door haar uiterlijk en wat zij vertegenwoordigt, voelen kinderen zich meer gezien en gehoord."

Stereotypen

De nieuwe Barbie draagt onder meer een koptelefoon, een fidgetspinner, een tablet en een loszittende jurk, zodat er minder direct contact is met de huid. "Ik heb dat zelf ook. Ik kan echt geen wol dragen, dan word ik helemaal gek. Je zou dit kunnen zien als stereotypen, maar ik zie dat zeker niet zo: het gaat juist om herkenning en representatie."