Speelgoedfabrikant brengt blinde Barbie met stok en braille op de markt

Na de introductie van een Barbie met het Syndroom van Down, een pop in een rolstoel en een Barbie met een gehoorapparaat, komt speelgoedfabrikant Mattel nu met een blinde Barbie op de markt. Hiermee breidt Mattel zijn inclusieve poppenlijn verder uit, zo maakte het bedrijf woensdag bekend.

De bekende Barbie-pop heeft nu ook een variant met een visuele beperking. De nieuwe pop heeft een rood-witte stok, draagt een zonnebril en haar ogen zijn lichtjes naar boven gericht. De kleding van de pop bevat verschillende texturen en is eenvoudiger te wisselen, speciaal aangepast voor kinderen met een visuele beperking.

Braille

De verpakking van de nieuwe pop is voorzien van braille, het lees- en schrijfsysteem voor blinden en slechtzienden. "Met deze nieuwe pop kunnen nog meer kinderen een Barbie vinden die hen zelf vertegenwoordigt," aldus Mattel. Verschillende blindenverenigingen waren betrokken bij de ontwikkeling van de pop.

De blinde Barbie is aangekondigd in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wanneer deze in Nederland te koop zal zijn.