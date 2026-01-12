Volg Hart van Nederland
Fabrikant komt met nieuwe Barbie met autisme: zo ziet ze eruit

Ontspanning

Vandaag, 13:48 - Update: 4 uur geleden

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft voor het eerst een Barbiepop gelanceerd met autisme. Deze pop maakt deel uit van een serie inclusieve Barbiepoppen. Zo zijn er poppen met verschillende haarkleuren, lichaamsvormen en medische aandoeningen. Volgens het bedrijf draagt de pop bij aan "een bredere kijk op inclusie, in de speelgoedwinkel en daarbuiten".

De pop heeft beweegbare ellebogen en polsen, waardoor zij handgebaren kan maken die sommige mensen met autisme gebruiken om informatie te verwerken of enthousiasme te uiten. Daarnaast kijken de ogen iets meer naar de zijkant, wat volgens de producent weerspiegelt hoe sommige mensen met autisme direct oogcontact vermijden.

Noise-cancelling en fidgetspinner

Verder draagt de Barbie een noise-cancellingkoptelefoon, een fidgetspinner en een tablet, evenals een loszittende jurk voor minder direct contact met de huid. Voor de ontwikkeling van deze Barbiepop werkte het Amerikaanse bedrijf samen met het Autistic Self Advocacy Network.

Door ANP

Volg Hart van Nederland
