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Tien jaar na moord op Rosleny (28) hoopt familie nog altijd op antwoorden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:20

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Het is dinsdag precies tien jaar geleden dat de 28-jarige Rosleny Magdalena werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. De jonge moeder was op de fiets onderweg naar huis, nadat ze haar zesjarige dochtertje naar school had gebracht. Op een fietsbrug werd ze neergeschoten en overleed ze ter plekke. Wie haar heeft vermoord en waarom, is tien jaar later nog altijd een raadsel. De familie van Rosleny hoopt dat iemand eindelijk zijn mond opendoet.

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Op de ochtend van 17 november 2016 bracht Rosleny haar dochter naar de Lotusschool aan het Holendrechtplein. Kort nadat ze afscheid had genomen, werd ze op de fietsbrug bij het Maldenhof beschoten. Camerabeelden tonen een onbekende fietser in een regenpak die haar vermoedelijk opwachtte en vervolgens volgde. De politie vermoedt dat deze persoon betrokken was bij de moord, maar heeft de fietser nooit kunnen identificeren.

Tien jaar vol verdriet en vragen

De familie leeft al tien jaar in onzekerheid. Vooral voor Rosleny's dochter, die inmiddels zestien jaar is, blijft het gemis groot. Nicht Shulesca zet zich al jaren in om de waarheid boven tafel te krijgen. Ze kreeg daarbij steun van misdaadverslaggever Peter R. de Vries en na diens dood van de Peter R. de Vries Foundation. Ondanks verschillende onderzoeken, aanhoudingen en eerdere oproepen om informatie is de zaak nooit opgelost.

Om aandacht te vragen voor de onopgeloste moord, fietst Shulesca dinsdag samen met Annemiek van Spanje, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, de laatste route die Rosleny die ochtend aflegde. Ook organiseert de familie een herdenkingsdienst en wordt een open brief gericht aan de dader en mensen die mogelijk meer weten.

Shulesca hoopt dat iemand na tien jaar alsnog informatie deelt die kan helpen de moord op haar nicht op te lossen.

Door Redactie Hart van Nederland

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