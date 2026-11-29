Met het laatste weekend voor pakjesavond moet iedereen deze dagen flink aan de bak. Voor veel kinderen en ouders betekent dat aardig wat knutselwerk. Want hoe maak je van een schoenendoos, wat karton en een beetje lijm een astronaut, vogel of piano? In Amsterdam konden kinderen zaterdag terecht bij een speciale Surprisefabriek.

Kunstorganisatie Noordje stelt haar ruimte beschikbaar voor kinderen en ouders die wel wat hulp kunnen gebruiken. Kunstdocenten en vrijwilligers helpen hen bij het bedenken en bouwen van hun surprise. En die hulp blijkt meer dan welkom: voor de gratis knutselmiddag hadden zich maar liefst 45 deelnemers aangemeld.

Eerste hulp bij surprises

Het is niet voor het eerst dat de kunstorganisatie kinderen helpt in aanloop naar pakjesavond. "We doen dit al 15 jaar, we noemen het ook eerste hulp bij surprises", vertelt een van de organisatoren. "We helpen kinderen die thuis niet goed weten waar ze moeten beginnen."

Voor de gelegenheid wordt de hele voorraad knutselmaterialen van de organisatie tevoorschijn gehaald. Van een reusachtige schoen tot een fantasiedier: kinderen kunnen hun creativiteit de vrije loop laten. Voor één van de aanwezige meisjes is dat precies de reden om naar de Surprisefabriek te komen. "Omdat we thuis niet alle spullen hebben, dus ik dacht: dan ga ik hier naartoe. Ze hebben zelfs een lijmpistool!" Ze is druk bezig met het maken van een piano en heeft geen tijd te verliezen. Op de meeste scholen komt Sinterklaas namelijk al vóór pakjesavond langs. Dus moet haar piano dinsdag al klaar zijn.

Slapeloze nachten

De surprisestress is niet alleen bij de kinderen voelbaar, ook voor ouders zijn het spannende dagen. "Slapeloze nachten voor de kinderen. Het is héél spannend, en voor de ouders ook een beetje!", vertelt een van de aanwezige moeders.

Met de gratis knutselmiddag wil Noordje ervoor zorgen dat ook kinderen die thuis minder mogelijkheden hebben om creatief bezig te zijn, met een zelfgemaakte surprise naar school kunnen.