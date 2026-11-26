Met een landelijke campagne worden werknemers opgeroepen om vaker buiten de spits te reizen, bijvoorbeeld door een uur eerder of later te beginnen met werken. Daarvoor moeten werknemers vaak wel het gesprek met hun baas aangaan. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een aanzienlijk deel van de spitsreizigers hun werktijden wel kan en wil aanpassen, maar dat de meesten dit nog nooit bij hun leidinggevende ter sprake hebben gebracht. Een deel durft dat zelfs niet te vragen.

Volle perrons, hutjemutje in de trein en stilstaand verkeer: niemand is er dol op. Maar veel mensen vragen niet naar mogelijkheden om buiten die vervelende spits te reizen. En dat terwijl de campagnes je om de oren vliegen.

Zo start het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag een landelijke campagne die reizigers en werkgevers uitnodigt om samen te kijken hoe zij kunnen ‘ontspitsen’.

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Bereidheid om werktijden aan te passen

Meer dan de helft (54 procent) van de ondervraagden van het panel geeft aan in de spits naar werk te gaan. 39 procent geeft aan hun werktijden te kunnen en willen aanpassen om voortaan buiten de spits te reizen. 40 procent zegt daar wel toe bereid te zijn, maar zegt dat dat niet mogelijk is bij het werk.

Hoeveel mensen zijn bereid om hun leidinggevende te vragen om ook daadwerkelijk werktijden te veranderen? Slechts 29 procent heeft dat ooit bespreekbaar gemaakt met hun baas. 12 procent zegt het niet te durven en 56 procent zegt het wel te durven, maar het nog niet te hebben gedaan.

En als we het omdraaien: moeten werkgevers hun personeel zo veel mogelijk de vrijheid geven om op andere tijden te werken om de spits te vermijden, als het werk dat toelaat? Het grootste gedeelte geeft aan dat het moet (77 procent), 16 procent zegt nee.