Kabinet-Schoof verliest steun, ook PVV-kiezers haken af

Het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet-Schoof neemt in rap tempo af. Uit een representatieve peiling onder 3.430 deelnemers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer voor het kabinet is gezakt naar een dieptepunt van 4,6. Zelfs PVV-kiezers, die eerder positiever waren, geven het kabinet nu voor het eerst een onvoldoende.

In bovenstaande video bespreekt Nieuws van de Dag de ontwikkelingen in het kabinet met politiek commentator Wouter de Winther, over een zieke premier Schoof, slecht nieuws voor boeren en kopzorgen in het kabinet over het in elkaar timmeren van een begroting.

Uit de cijfers blijkt dat het vertrouwen in het kabinet sinds het aantreden in juli 2024 structureel afneemt. Toen lag het gemiddelde rapportcijfer nog op 5,2. Na een kleine stijging in september naar een 5,3 daalde het vertrouwen in november naar een 4,8. Uit de meest recente meting, uitgevoerd op 5 februari, is een verdere val te zien naar 4,6.

Ook onder PVV-kiezers, die doorgaans loyaler staan tegenover het kabinet, is de daling fors. In juli 2024 gaven zij het kabinet nog een 6,4, een voldoende. In september zakte dat naar 6,1, in november naar 5,8, en nu in februari geven ook zij voor het eerst een onvoldoende: 5,4.

Waarom daalt het vertrouwen?

Uit de open antwoorden blijkt dat veel Nederlanders het kabinet verwijten dat het te weinig daadkracht toont. "Er wordt veel te veel vergaderd in plaats van daadwerkelijk iets te doen. Alles duurt te lang en kost bakken met geld," aldus een deelnemer. Een ander zegt: "Er wordt veel tijd verspild in Den Haag. En totaal geen resultaten, ja negatief."

Het migratiedossier blijft een heet hangijzer onder kiezers. Veel respondenten vinden dat het kabinet te weinig doet om migratie in te perken. "Nederland moet mensen sneller uitzetten of terugsturen," reageert een deelnemer stellig. Anderen maken zich zorgen over de toekomst van Nederland: "Nederland is Nederland niet meer, zo jammer."

Ook PVV-kiezers, die na de verkiezingsoverwinning nog hoop hadden op een harde koerswijziging, raken gefrustreerd. "Wilders had er alleen moeten staan en niet met een meerderheidskabinet", merkt een stemmer op. "Ik vind: Nederland heeft gesproken, en die keuze moet je accepteren. Wilders kan niks inbrengen, alles wordt tegen gehouden." Een ander zegt instemmend: "Ik hoop dat het kabinet eens een keer wil luisteren naar Wilders en niet zoveel tegenwerken."

Een breed gedragen sentiment onder respondenten is het wantrouwen in de politiek als geheel. "De hele politiek is niet te vertrouwen… een grote poppenkast," zegt een deelnemer. Anderen vinden dat politici niet luisteren: "Geen enkel vertrouwen, ze willen toch niet naar de burger luisteren en nog minder naar de echte deskundigen."