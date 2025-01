95 procent Nederlanders vindt dat politiek te veel praat, CDA-leider wil einde aan motie-gekte

Het aantal moties dat partijen kunnen indienen moet worden begrensd. Dat vindt fractievoorzitter van het CDA Henri Bontenbal. Donderdag keek de Tweede Kamer naar zijn voorstel om de hoeveelheid in te dienen moties aan te pakken. Hoewel er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het plan is, ziet 53 procent van de Nederlanders wel wat in het voorstel van Bontenbal. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel onder 3.099 respondenten.

Wat is een motie? Een motie is een middel waarmee een Tweede Kamerlid het kabinet kan aansturen om iets wel of niet te doen. Alleen als een meerderheid van de Kamer, dus minimaal 76 Kamerleden, de motie steunt, heeft deze politieke betekenis. Wanneer een motie is aangenomen, moet het kabinet deze bestuderen. Echter zijn bewindslieden niet verplicht om een aangenomen motie uit te voeren.

Voer voor achterban

Waar in 2005 nog 1.434 moties werden ingediend, is dat 20 jaar later ruim drie keer zoveel. De motie-gekte bereikte een hoogtepunt in 2022, toen werden er 5.011 moties voorgelegd. Wat Bontenbal betreft zitten daar veel overbodige moties tussen, “waar andere partijen een beetje worden gepest, die dubbel zijn ingediend, die helemaal geen financiële dekking hebben, zo kan ik nog wel doorgaan”. In het debat zegt de CDA-leider: “De Tweede Kamer is doorgeschoten in een permanente profileringsdrang”.

Ook oud-Kamerlid Niesco Dubbelboer is het daarmee eens. “Moties worden te vaak ingediend om te scoren. Het dient als voer voor de achterban”, stelt hij. Dubbelboer zat van januari 2003 tot november 2006 namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. “Ik weet nog dat er destijds een griffier was die tegen mij zei: als vroeger het woord ‘motie’ viel, dan was iedereen in rep en roer. Dat gebeurde zelden. Nu gebeurt het tig keer per dag."

Te veel gepraat

53 procent van de Nederlanders steunt Bontenbals voorstel om het aantal in te dienen moties te begrenzen. De steun komt vooral voort uit de breed gedeelde opvatting dat de politiek te veel met zichzelf bezig is. Maar liefst 95 procent van de Nederlanders vindt dat er in de politiek te veel wordt gepraat en te weinig wordt geleverd. Slechts 4 procent is het daar niet mee eens, terwijl 1 procent geen mening heeft over de kwestie.

Andere mening achterban

Tijdens het debat werd al snel duidelijk dat het idee van Bontenbal op weinig steun van andere partijen kan rekenen. Onder andere alle coalitiepartijen zien het plan niet zitten. Hun achterban daarentegen is enthousiaster. Bij de PVV en BBB wil ongeveer de helft van de kiezers dat er een begrenzing komt op het aantal moties; respectievelijk 33 en 36 procent van hun achterban vindt dat geen goed idee. Bij NSC is 57 procent van de kiezers enthousiast over het plan-Bontenbal, en bij de VVD zelfs 72 procent.

Ook de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, wil geen begrenzing op moties. Toch wil 52 procent van hun kiezers dat wel. Ook de SP is tegen het plan maar de SP-kiezer is verdeeld. 46 procent is tegen het voorstel, 43 procent wil wel een limiet op het aantal moties.

Hoewel het plan in de Tweede Kamer niet op genoeg steun kon rekenen, kan CDA-leider Bontenbal zijn strijd met een gerust hart voortzetten: van zijn eigen achterban krijgt hij maar liefst 86 procent steun voor het idee.