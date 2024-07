De Tweede Kamer een kleuterklas? 'In mijn klas kunnen ze veel beter met elkaar omgaan'

Juf Toos heeft zich groen en geel geërgerd. De politici van het beruchte Tweede Kamerdebat van vorige week werden door menigeen vergeleken met kleuters in een kleuterklas. Totaal onterecht, zegt juf Toos.

"Ik zeg regelmatig: losten wij onze problemen maar op zoals kleuters dat doen. Op je beurt wachten, netjes taalgebruik, aardige dingen tegen elkaar zeggen. Sociale vaardigheden die niet terug te zien waren tijdens het debat."

Hart van Nederland ging langs op de school waar Toos werkt. "Zo doen kleuters niet. Dat dat onze volksvertegenwoordigers zijn.. dat is toch niet te doen", herhaalt ze nog een keer.

Contrast

Toos heeft met de kleuters het hele jaar aan hun manieren gewerkt. Het contrast met het debat van vorige week werd daarom heel groot, zegt ze. "Ik heb maar heel even naar het debat gekeken, ik kon het niet aanzien. De manier waarop ze met elkaar omgingen..."

Ook de kleuters in Toos' klas denken dat ze het beter kunnen dan de politici. "We komen ze graag in de Tweede Kamer een demonstratie geven", lacht Toos.

