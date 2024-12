Ho, ho, ho maar! Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart kerststress

Boodschappen inslaan, meerdere gangen koken, kerstboom in huis, cadeaus eronder en jezelf nog piekfijn aankleden. Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart deze dagen kerststress. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel, op basis van 2.042 respondenten.

Het is het weekend vóór kerst en dat betekent topdrukte bij de supermarkten en over de koppen lopen in de winkelstraat. Traditiegetrouw is dit het drukste weekend van het jaar voor de supers. Vorig jaar zetten supermarkten een ‘kerstomzet’ van ruim 1,3 miljard op de teller. Kerst zorgt voor veel Nederlanders voor een fijn samenzijn, al kan het ook de nodige stress met zich meebrengen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

28 procent van de Nederlanders geeft aan deze periode kerststress te ervaren. 6 procent van hen geeft aan deze stress zelfs niet meer aan te kunnen. Vooral de nodige verplichtingen nemen de stress met zich mee. Daarentegen viert bijna twee derde (63 procent) de kerstdagen geheel stressloos.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!