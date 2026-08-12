Meerderheid wil nieuwe verkiezingen, velen verwachten snelle val kabinet

Een meerderheid van de Nederlanders zou het een goede zaak vinden als er nu nieuwe verkiezingen komen. 61 procent ziet een nieuwe gang naar de stembus wel zitten, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. En veel vertrouwen dat het kabinet-Jetten lang blijft zitten, is er niet: de grootste groep verwacht zelfs dat het nog voor het einde van dit jaar valt.

Het kabinet gaat een zwaar halfjaar tegemoet, verwacht voormalig VVD-politicus Halbe Zijlstra. In de video hierboven legt hij bij Nieuws van de Dag uit waarom.

In totaal denkt 78 procent dat het kabinet van D66, VVD en CDA de volledige regeerperiode niet volmaakt. Daarvan verwacht 42 procent dat het nog voor het einde van dit jaar misgaat. Slechts 7 procent denkt dat premier Rob Jetten en zijn ploeg de volledige regeerperiode blijven zitten. 15 procent weet het niet.

Van de deelnemers zou 61 procent het een goede zaak vinden als er nu nieuwe verkiezingen komen, vooral stemmers van oppositiepartijen. 34 procent zit daar niet op te wachten, vooral stemmers van de coalitiepartijen D66 en CDA. Maar ook de mensen die vorig jaar nog stemden op GL-PvdA, Volt en ChristenUnie willen liever geen nieuwe verkiezingen. Van de coalitiepartijen zeggen alleen de VVD-stemmers in meerderheid wel nieuwe verkiezingen te willen. 5 procent heeft geen mening.

Cruciale weken voor kabinet

De cijfers komen op een belangrijk moment voor het minderheidskabinet. D66, VVD en CDA hebben samen 66 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Om plannen aangenomen te krijgen, moeten ze dus steun zoeken bij andere partijen.

De komende weken staat komt er een grote test voor het kabinet wanneer gesproken gaat worden over de begroting voor volgend jaar. In aanloop naar Prinsjesdag, waarop de begroting gepresenteerd moet worden, gaat premier Jetten daarom met verschillende oppositiepartijen om tafel.

Hoe ver moet Jetten gaan?

Om de begroting door de Tweede Kamer te krijgen, zal het kabinet waarschijnlijk wensen van oppositiepartijen moeten overnemen. Premier Jetten staat ervoor open om plannen aan te passen, gaf hij al eerder aan. 44 procent vindt dat Jetten daarbij best flinke concessies mag doen als dat nodig is voor een meerderheid.

39 procent vindt dat het kabinet minder ver moet gaan. Volgens deze groep moet Jetten alleen afspraken maken met de oppositie als die niet botsen met de belangrijkste plannen van D66, VVD en CDA. 17 procent heeft hierover geen mening.