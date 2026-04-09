Nederlanders worstelen met zelfscan in kledingwinkels

Vandaag, 20:14

Zelfscankassa's zijn niet meer weg te denken uit winkels, maar lang niet iedereen is er blij mee. Over de opmars van de zelfscankassa's bij kledingwinkels lopen de meningen uiteen, blijkt uit onderzoek onder 2.980 leden van het Hart van Nederland Panel.

Van de Nederlanders die weleens een zelfscankassa in een kledingwinkel gebruiken, is 36 procent negatief. Een meerderheid van 64 procent is wel positief.

Waarom hebben mensen moeite met zelfscankassa’s?

Vooral oudere Nederlanders vinden de zelfscan lastig. Onder 65-plussers heeft zelfs 54 procent er moeite mee. Jongeren kijken er heel anders naar: van de groep tussen 18 en 44 jaar is 81 procent juist positief.

De kritiek is duidelijk. Mensen geven in het onderzoek aan dat ze het menselijke contact missen en het gevoel hebben dat ze het werk van personeel overnemen. Die kritiekpunten worden het vaakst genoemd. Ook praktische problemen spelen mee, zoals beveiligingstags die voor gedoe zorgen of het scannen van kleding dat onduidelijk is.

Minder vaak geklaagd wordt over dat het meer tijd zou kosten dan een gewone kassa. Bijvoorbeeld omdat er alsnog personeel nodig is bij problemen, of omdat terugbrengen en ruilen ingewikkelder wordt. Ook is een kleine groep bang om fouten te maken of die niet zeker weet of ze alles goed doen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

