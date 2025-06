Gezin steelt voor 700 euro aan boodschappen bij supermarkt in Rheden

Bij een supermarkt in Rheden is op vrijdagmiddag 6 juni een jong gezin betrapt op een forse diefstal. Het trio, bestaande uit twee volwassenen en een jong kind, had voor ruim 700 euro aan luxe boodschappen in de auto geladen, maar rekende bij de zelfscan slechts één artikel af.

In de video hierboven is te zien hoe een slijterij in Groningen diefstal aan wil pakken, door foto's van vermoedelijke dieven in de winkel te hangen.

Een oplettende medewerker zag dat er iets niet klopte en schakelde direct de politie in. Die trof ter plaatse een volle winkelwagen én een overvolle achterbak aan. De verdachten, van Oost-Europese afkomst, kwamen niet uit de buurt.

Banditisme

Volgens de politie wijst alles op mobiel banditisme: een vorm van rondtrekkende criminaliteit waarbij daders door het hele land reizen om op meerdere plekken diefstallen te plegen. De twee volwassenen zijn aangehouden en verhoord, met hulp van een tolk en een advocaat. Het jonge kind is opgevangen door een familielid. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen worden opgelegd.