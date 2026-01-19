Meest sombere dag van het jaar: zo gaan Nederlanders om met Blue Monday

De derde dinsdag van januari staat bekend als Blue Monday, de dag die vaak wordt gezien als de meest sombere van het jaar. Donkere dagen, slecht weer en een lange winter hakken erin. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel, in samenwerking met Radio 10, blijkt dat bijna iedereen zich weleens somber voelt, maar dat we daar heel verschillend mee omgaan.

Volgens het Hart van Nederland-panel zegt 85 procent van de deelnemers zich af en toe somber te voelen. Slechts 15 procent geeft aan zich naar eigen zeggen nooit echt somber te voelen. Als het humeur daalt, zoeken veel mensen vooral afleiding. Vier op de tien zoekt afleiding door de tv aan te zetten, even op hun telefoon te scrollen of even te gamen om even nergens aan te hoeven denken.

In Amsterdam wordt Blue Monday ook creatief aangepakt. Daar geeft Vincent Jobse een speciale workshop schilderen in de stijl van Bob Ross. Volgens Jobse draait het vooral om ontspanning en samen iets maken. "Mensen kenen elkaar misschien niet, maar gaan veel plezier hebben en samen iets maken. Happy painting", zegt de Bob Ross-instructeur in de video hierboven. Hij noemt het zelf geen Blue Monday, maar een ‘Blooming Monday’.

Terugtrekken

Een grote groep doet juist het tegenovergestelde. Zo trekt 35 procent zich liever terug en wil vooral met rust gelaten worden. Ook actief bezig zijn helpt voor velen. Bijna een derde van de ondervraagden gaat wandelen, sporten of klussen om het hoofd leeg te maken. Daarnaast probeert 27 procent positief te blijven en het sombere gevoel van zich af te zetten.

Zo komen Nederlanders door Blue Monday heen: 1. Zoekt afleiding (tv kijken, scrollen op telefoon, gamen): 40% 2. Trekt zich terug en wil vooral met rust gelaten worden: 35% 3. Gaat iets actiefs doen, zoals wandelen, sporten of klussen: 31% 4. Probeer positief te blijven en zet het van zich af: 27% 5. Praat erover met partner, familie of vrienden: 26% 6. Gunt zichzelf guilty pleasures: 17% 7. Gaat extra eten of drinken om zich beter te voelen: 14% 8. Zoekt steun bij geloof of spiritualiteit: 7% 9. Praat met een professional (huisarts, psycholoog, coach): 7% 10. Doet aan meditatie of yoga om de geest tot rust te brengen: 5%

Praten helpt niet voor iedereen. Ongeveer een kwart van de mensen deelt sombere gevoelens met een partner, familie of vrienden. Minder mensen zoeken troost in kleine verwenmomenten: 17 procent gunt zichzelf een guilty pleasure, zoals iets lekkers of een avond bankhangen. 14 procent grijpt naar extra eten of drinken om zich beter te voelen.

Geloof

Steun bij geloof of spiritualiteit wordt door 7 procent genoemd, net als praten met een professional zoals een huisarts of psycholoog. Meditatie of yoga wordt het minst genoemd; slechts 5 procent zegt dit te doen om de geest tot rust te brengen.