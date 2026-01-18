Waarom voelen we ons tóch somber op Blue Monday, terwijl het niet bestaat?

De derde maandag van januari wordt altijd bestempeld als de meest depressieve dag van het jaar. Nou ja, dat willen ze je laten geloven. Overal hoor je wat de effecten van de zogenoemde Blue Monday zijn, maar er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor dit effect. Hoe kan het dan toch dat we ons depressiever voelen dan alle andere maandagen van het jaar?

De kans dat je de term Blue Monday veelvoudig om je heen hoort deze dagen is niet verrassend. Op veel plekken zie je het voorbijkomen. Volgens psycholoog Jean-Pierre van de Ven kunnen mensen daardoor ook sneller somberheid ervaren. "Als het alleen maar gaat over hoe vervelend een bepaalde dag is, kunnen mensen van dat feit alleen al somber raken. In die zin is het een selffulfilling prophecy."

Marketingstunt

De term Blue Monday is niet wetenschappelijk onderlegd, zo vertelt de psycholoog aan Hart van Nederland. Het is volgens de psycholoog ooit bedacht in opdracht van een reisbureau omdat zij meer zonvakanties wilde verkopen. "Het is puur een marketingterm die zich verspreidt als een virus."

Van de Ven heeft het hier over de Britse Cliff Arnall die in 2005 beweerde een wetenschappelijke formule te hebben ontwikkeld, om het bestaan van de depressieve dag aan te kunnen tonen. Zijn theorie werd door vakgenoten meteen in twijfel getrokken en later schreef de Britse krant The Guardian dat het verhaal uit de koker komt van een reisbureau. Om het verhaal geloofwaardig te maken boden zij geld aan wetenschappers om hun naam aan de theorie te binden.

Hoe val je er niet voor?

Tegen die sluimerende somberheid is echt wel iets te doen, aldus Van de Ven. "Bewegen. Niet alleen met regelmaat tijdens Blue Monday, maar ook structureel." Ook je gevoel delen met anderen is volgens de psycholoog enorm belangrijk. "Probeer je gevoel te delen met meerdere mensen. De wetenschap dat er een groep mensen is op wie je terug kunt vallen, zorgt al voor een prettig gevoel."