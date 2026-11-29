Waar de een nog zit te zwoegen op een surprise of gedicht, is de ander alweer in de weer met kerstballen en lichtjes. Pakjesavond moet nog komen, maar ruim een op de vijf Nederlanders heeft dit weekend de kerstboom al staan of tuigt hem zondag op. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

In totaal haalt 73 procent van de Nederlanders dit jaar een kerstboom in huis. Dat is iets minder dan in 2023, toen 77 procent dat deed. Ruim de helft (55 procent) bespaart zichzelf het gedoe van uitvallende dennennaalden en kiest voor een kunstboom, terwijl er voor 18 procent niets boven een echte kerstboom gaat. Een kwart van de Nederlanders laat de kerstballen dit jaar helemaal op zolder liggen.

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Eerst Sinterklaas terug naar Spanje

Voor veel Nederlanders is het traditiegetrouw eerst tijd voor Sinterklaas en daarna pas voor kerst. Zondag 6 december, de dag na pakjesavond, is dan ook dé dag om de kerstversiering van zolder te halen. Ruim een op de vijf Nederlanders (21 procent) is van plan die dag de boom op te tuigen.

Nog eens een kwart wacht wat langer en brengt het huis in de weken daarna in kerstsferen. Voor 27 procent kan de kerstpret juist niet vroeg genoeg beginnen: zij tuigen de boom vóór of op pakjesavond al op.

366 meter aan kerstpret

In IJsselstein is er in ieder geval geen discussie over de vraag of de kerstboom vóór of na Sinterklaas moet worden opgetuigd. Daar willen ze zo lang mogelijk genieten van de grootste kerstboom van Nederland, die tot ver buiten de stad te zien is. Zaterdagavond gingen de lichtjes van de 366 meter hoge Gerbrandytoren weer aan. Met lange lichtsnoeren is de toren voor de 28e keer omgetoverd tot een gigantische kerstboom. Het is de op een na grootste kerstboom ter wereld. De grootste brandt elk jaar op een berghelling in het Italiaanse stadje Gubbio.

Onze verslaggever was erbij toen de lichtjes zaterdagavond feestelijk werden ontstoken. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Koninklijke boom

Niet alleen in IJsselstein en in de huizen van een groot aantal Nederlanders staat de kerstboom al, ook de koning kon niet langer wachten. "Het is de eerste zondag van de advent: de kerstboom staat weer op het voorplein van Paleis Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander ontsteekt de lichtjes", schrijft het Koninklijk Huis op X.