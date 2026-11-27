Het is Groningen ook dit jaar weer gelukt: het 'binnenhalen' van de grootste kerstbal van Europa. De koepel van DOT aan de Vrydemalaan is sinds 18.00 uur vrijdagavond weer verlicht.

Buiten konden bezoekers, onder het genot van glühwein, champagne, warme chocolademelk en marshmallows samen aftellen naar het moment waarop de koepel van 20 meter doorsnede een metamorfose onderging. Stipt op tijd veranderde de DOT-koepel in één van de kersttrekpleisters van Groningen.

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The Sphere in Las Vegas

Het kerstbalidee is van de vorige eigenaar van het pand, en inmiddels is het een jaarlijks terugkerende traditie. In 2024 bleef het gebouw een jaar donker, omdat de ongeveer 6.000 ledlampjes aan vervanging toe waren. In 2025 keerde de kerstbal terug.

Jarenlang was het 'de grootste kerstbal ter wereld' maar sinds 2023 is die titel voor The Sphere in Las Vegas, en profileert DOT zich als 'de grootste kerstbal van Europa'. Wat natuurlijk nog steeds een prachtige titel is.