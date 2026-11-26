Het is weer vroeger donker, het begint te vriezen en de winterjas is weer uit de kast gehaald. Het teken voor de winter/kerstmarkten om weer te starten! In Spakenburg zijn ze er vroeg bij, om ook voordat Sinterklaas het land weer gaat verlaten al wat te bieden.

"In Spakenburg organiseren we dit nu voor het 10de jaar en het wordt steeds wat populairder!", aldus Pierre van der Gijp van stichting Samen SPKNBRG. De markt bestaat in totaal uit meer dan 120 kramen en allerlei optredens en activiteiten.

Vuurspuwer

Zo is er een vuurspuwer en een kerststal vol met alpaca's neergezet. "Maar we willen het allemaal niet te groot maken om het lokale karakter van de markt niet te verliezen." Daarnaast vindt de stichting het belangrijk dat de markt betaalbaar blijft. "Zo kunnen meer mensen genieten van de sfeer op de markt, en wat leuks kopen voor Sinterklaas en Kerst. Want zoiets wat lokaal verbindt moet voor iedereen toegankelijk zijn!"