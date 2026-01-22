Minder Nederlanders hebben huisdieren, maar deze dieren blijven het populairst

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier, maar het worden er wel iets minder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Hart van Nederland Panel. Op dit moment heeft 58 procent van de Nederlanders één of meerdere huisdieren. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 61 procent.

Vrouwen blijken uit het onderzoek nog altijd de grootste dierenliefhebbers van Nederland. Van de vrouwen heeft 65 procent minstens één huisdier. Bij mannen ligt dat duidelijk lager, met 52 procent.

Ook in het soort dier zijn verschillen te zien. Vrouwen kiezen net iets vaker voor een kat, mannen juist vaker voor een hond. 35 procent van de vrouwen heeft een kat tegenover 34 procent die een hond heeft. 27 procent van de mannen heeft een hond, tegenover 22 procent die een kat heeft.

Hond en kat blijven favoriet

Als gekeken wordt naar de populairste huisdieren, steken honden en katten er met kop en schouders bovenuit. In 31 procent van de huishoudens woont een hond. Katten volgen kort daarachter met 29 procent. Andere dieren worden een stuk minder vaak gehouden.

Vissen komen voor in 8 procent van de huishoudens, vogels in 5 procent. Boerderijdieren zoals paarden, kippen of schapen worden genoemd door 4 procent. Andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren en reptielen, sluiten de lijst af met enkele procenten.