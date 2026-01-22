Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Minder Nederlanders hebben huisdieren, maar deze dieren blijven het populairst

Minder Nederlanders hebben huisdieren, maar deze dieren blijven het populairst

Panel

Vandaag, 20:35

Link gekopieerd

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier, maar het worden er wel iets minder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Hart van Nederland Panel. Op dit moment heeft 58 procent van de Nederlanders één of meerdere huisdieren. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 61 procent.

Vrouwen blijken uit het onderzoek nog altijd de grootste dierenliefhebbers van Nederland. Van de vrouwen heeft 65 procent minstens één huisdier. Bij mannen ligt dat duidelijk lager, met 52 procent.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Ook in het soort dier zijn verschillen te zien. Vrouwen kiezen net iets vaker voor een kat, mannen juist vaker voor een hond. 35 procent van de vrouwen heeft een kat tegenover 34 procent die een hond heeft. 27 procent van de mannen heeft een hond, tegenover 22 procent die een kat heeft.

Hond en kat blijven favoriet

Als gekeken wordt naar de populairste huisdieren, steken honden en katten er met kop en schouders bovenuit. In 31 procent van de huishoudens woont een hond. Katten volgen kort daarachter met 29 procent. Andere dieren worden een stuk minder vaak gehouden.

Vissen komen voor in 8 procent van de huishoudens, vogels in 5 procent. Boerderijdieren zoals paarden, kippen of schapen worden genoemd door 4 procent. Andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren en reptielen, sluiten de lijst af met enkele procenten.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dierenleed in Zeeuwse woning: Flappus vangt 90 verwaarloosde dieren op
Dierenleed in Zeeuwse woning: Flappus vangt 90 verwaarloosde dieren op
Luna opnieuw populairste hondennaam, ook favoriet bij katten
Luna opnieuw populairste hondennaam, ook favoriet bij katten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.