HEMA 100 jaar: Randy (29) heeft zelfs zijn eigen museum

Koningin Máxima bracht donderdag een bezoek aan HEMA vanwege het honderdjarig bestaan van de winkelketen. Dat de verjaardag zo gevierd kan worden, leek enkele jaren geleden nog allesbehalve vanzelfsprekend: in 2020 verkeerde HEMA in grote financiële problemen. Toch weten Nederlanders de winkels ook honderd jaar na de oprichting nog volop te vinden.

Voor HEMA-liefhebber Randy (29) is het jubileum extra speciaal. Zijn liefde voor de winkel begon namelijk al bij zijn oma. "De passie voor de HEMA is mij met de paplepel ingegoten", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Mijn oma was vroeger groot fan van de winkels en werkte er ook. Zij bracht veel spullen van de winkel mee naar huis. Zij heeft mij ermee aangestoken."

En die liefde ging behoorlijk ver. Randy werkte zelf zo'n tien jaar bij HEMA en verzamelt inmiddels zoveel oude spullen dat hij een eigen HEMA-museum heeft. Mensen kunnen daar op afspraak langskomen.

Van oma naar eigen museum

Zijn verzameling blijft groeien. Randy struint onder meer beurzen en kringloopwinkels af op zoek naar nieuwe vondsten. Een van zijn favoriete stukken is een oude brief die HEMA naar een gemeente stuurde toen daar een nieuwe winkel werd geopend. "Ze wilden zichzelf voorstellen aan de gemeente. Je voelt daarin de ambitie van het bedrijf."

Dat HEMA honderd jaar na de opening van de eerste winkel nog bestaat, is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Randy werkte er ook tijdens moeilijke jaren. In 2020 verkeerde de winkelketen in grote financiële problemen. "Dat was niet altijd leuk, maar het gaf ook extra energie om er nog harder tegenaan te gaan."

Online winkelen maakt het voor fysieke winkels niet makkelijker, maar toch verwachten de meeste Nederlanders niet dat HEMA snel hetzelfde lot wacht. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 71 procent denkt dat de winkelketen ook bij het 125-jarig bestaan nog altijd veel winkels in Nederlandse winkelstraten zal hebben. "Hoop het. Het is gewoonweg een fijne winkel", schrijft een deelnemer.

23 procent is somberder en verwacht niet dat HEMA het gaat halen. Zo schrijft een panellid: "HEMA staat hetzelfde te wachten als Blokker, Vroom & Dreesmann en menig andere grote keten met veel fysieke winkels."

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Niet alleen voor de rookworst

HEMA blijkt nog altijd een vaste plek in het leven van veel Nederlanders te hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) elke maand wel bij de winkel komt. Ook jongeren weten de winkels nog te vinden: onder 18- tot 45-jarigen gaat 43 procent minstens eens per maand langs.

Maar waarvoor lopen we eigenlijk naar binnen? Niet de tompouce of rookworst staat bovenaan. Handdoeken, beddengoed en ander textiel werden het afgelopen jaar het vaakst gekocht: 37 procent ging daarvoor naar HEMA. Vlak daarachter volgen ondergoed en sokken met 35 procent en gebak, waaronder tompoucen, met 34 procent.

De rookworst, door panelleden aangemerkt als het meest iconische product van HEMA, scoort met 26 procent op de vijfde plaats, na school- en kantoorartikelen (28 procent).

Ook ruimte voor verbetering

Toch is er volgens ook na honderd jaar ruimte voor verbetering. Retaildeskundige Tom Kikkert vindt dat HEMA op sommige vlakken andere keuzes moet maken. Zo zou de winkelketen volgens hem moeten stoppen met concurreren met supermarkten op het gebied van eten, omdat supermarkten daar volgens hem beter in zijn.

Ook klanten zien verbeterpunten. Zo vindt een klant dat het ondergoed van HEMA wel wat moderner mag worden.